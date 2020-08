Scuola: Gelmini, Azzolina garantisca regolare inizio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo deve garantire "il regolare e ordinato inizio del prossimo anno scolastico, a partire dalla conferma del tempo scuola per la qualità della didattica e per il rispetto dell'organizzazione quotidiana delle famiglie italiane".Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. "Nei mesi scorsi - spiega - i genitori hanno iscritto i propri figli alla scuola primarie scegliendo tra tempo pieno (40 ore settimanali dal lunedì al venerdì) e tempo modulare (24, 27 o 30 ore settimanali). Nelle linee guida del prossimo anno scolastico, è previsto che questi orari potrebbero essere drasticamente ridotti fino 40 minuti per ogni ora di lezione teorica, causando più di un problema nella gestione di bambini tra i 6 e i 10 anni". (segue) (com)