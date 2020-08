Difesa: sondaggio YouGov, 47 per cento tedeschi favorevoli a parziale ritiro militari Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La popolazione tedesca è in gran parte favorevole al ritiro degli 11.900 militari Usa presenti nel paese. È quanto emerge da un sondaggio condotto dall'istituto di ricerca d'opinione YouGov per conto dell’agenzia di stampa “Dpa”. Circa il 47 per cento delle persone intervistate sono a favore della riduzione del numero di militari, che attualmente sono 36 mila. Una persona su quattro di quelle intervistate ritiene che tutte le forze statunitensi dovrebbero lasciare la Germania. Al contrario, solo il 28 per cento hanno dichiarato di essere a favore del fatto che i militari Usa restino nella medesima configurazione attuale, mentre il 4 per cento sarebbero addirittura favorevoli a un aumento. Un ulteriore 21 per cento dei partecipanti al sondaggio hanno rifiutato di rilasciare una dichiarazione. Il ritiro parziale dei militari Usa avrà evidenti ricadute sull'economia che gravita intorno alle installazioni militari statunitensi in territorio tedesco. In particolare, presso la base aerea di Spangdahlem è di stanza il 52mo squadrone caccia dell'aeronautica degli Stati Uniti, con i 20 F-16 Fighting Falcon del 480mo stormo e quattromila militari. Inclusi i parenti del personale, nella base vivono e lavorano circa 11 persone. Presso il sito, la base aerea di maggiore importanza per gli Usa in Europa, sono impiegati oltre 800 tedeschi. Secondo il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Mark Eseper, il 480mo stormo caccia verrà dislocato presso la base di Aviano “per essere più vicino al Mar Nero” come strumento di deterrenza contro la Russia. (segue) (Geb)