Difesa: sondaggio YouGov, 47 per cento tedeschi favorevoli a parziale ritiro militari Usa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Presso il centro di addestramento di Grafenwoehr, il più vasto della Nato in Europa, e nella vicina base di Vielseck, gli Stati Uniti dispiegano più di 10 mila militari. Per la “Sueddeutsche Zeitung”, si tratta di “un importante fattore economico” per la regione, con tremila abitanti impiegati dalle Forze armate degli Usa o dai loro fornitori. A Grafenwoehr ha sede il Comando addestramento della Settima armata dell'esercito degli Stati Uniti, da cui dipende la base di addestramento di Wildflecken. La presenza militare degli Stati Uniti ha storicamente una fondamentale importanza politica ed economica per la Germania. Nella sola Renania-Palatinato, si stima che siano oltre settemila i tedeschi impiegati presso le Forze armate degli Usa. In tutta la Germania, il totale è di 12 mila lavoratori. Inoltre, diverse migliaia di dipendenti sono occupate nell'indotto delle basi statunitensi, in particolare in Renania-Palatinato, Baden-Wuerttemberg e Baviera. La sola base di Ramstein in Renania-Palatinato, comando dell'aeronautica degli Stati Uniti in Europa, genererebbe 1,7 miliardi di euro all'anno in salari, stipendi, affitti e ordini per l'economia locale. (Geb)