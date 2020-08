Abruzzo: insediato il Garante regionale per l'infanzia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Abruzzo, l'avvocato Maria Concetta Falivene, si è insediato questa mattina alla presenza dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale. Eletta durante la seduta consiliare dello scorso 9 giugno, la Falivene copre un incarico inedito per l'Abruzzo, che dà esecuzione alla legge regionale n.24/2018 che ne ha istituito la figura e previsto le funzioni. Alla cerimonia di insediamento, oltre al presidente del Consiglio Lorenzo Sospiri, erano presenti il vice presidente Roberto Santangelo e i consiglieri segretari, Sabrina Bocchino e Dino Pepe. Il Garante ha espresso una precisa visione del suo mandato e delineato gli ambiti prioritari di intervento: "Mi impegnerò a supportare le famiglie dei bambini disabili, stranieri e di quelli vittime di separazioni, divorzi e affidi conflittuali - ha dichiarato l'avvocato Falivene – A tale scopo chiederò il supporto delle autorità ecclesiastiche, delle associazioni, delle imprese che insistono sul territorio abruzzese. Credo che l'unione tra noi adulti per la difesa dei minori sia un atto dovuto in nome e in ricordo dei sogni, dei dolori e degli entusiasmi di quando eravamo bambini". (segue) (Gru)