Abruzzo: insediato il Garante regionale per l'infanzia (2)

- Tra i numerosi compiti affidati al Garante per l'infanzia e l'adolescenza ricordiamo i principali: promuovere la conoscenza e l'affermazione dei diritti individuali, sociali e politici dell'infanzia e dell'adolescenza assumendo ogni iniziativa finalizzata alla loro concreta realizzazione; promuovere e vigilare sull'applicazione nel territorio regionale della Convenzione sui diritti del fanciullo e delle altre convenzioni internazionali ed europee; rappresentare i diritti e gli interessi dell'infanzia e dell'adolescenza presso tutte le sedi istituzionali regionali; vigilare, anche in collaborazione con gli operatori dei servizi rivolti all'infanzia e all'adolescenza, sui fenomeni di esclusione sociale, di discriminazione dei bambini e degli adolescenti, per motivi di sesso e di appartenenza etnica o religiosa. Il presidente Sospiri ha sottolineato il valore dell'incarico e rivolto i suoi auguri: "Rivolgo al nuovo Garante i miei migliori auguri, nella certezza che la competenza, la professionalità e la sensibilità di donna dell'avv. Falivene saranno valori essenziali per svolgere al meglio un lavoro di grande delicatezza e importanza. Nel rispetto dell'indipendenza del ruolo del Garante, offro a nome di tutta l'Assemblea legislativa ogni supporto utile all'ottimale realizzazione degli obiettivi politici e sociali del suo mandato". (Gru)