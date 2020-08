Cina-Usa: amministratore delegato di ByteDance, Trump vuole "uccidere" TikTok (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel fine settimana l’amministratrice delegata di Microsoft, Satya Nardella, ha confermato nel fine settimana di voler rilevare le attività di TikTok negli Stati Uniti, in Canada, in Australia e in Nuova Zelanda. Per Trump, che si tratti di Microsoft o di altri giganti delle tecnologie digitali, l’importante è che TikTok vada a “una società molto americana”. Una società “sicura”, che sgombri il campo dal sospetto - più volte alimentato dall’amministrazione Trump - che TikTok consegni al governo cinese dati sensibili dei suoi utenti in tutto il mondo, accusa sempre negata sia dall’azienda stessa che da Pechino. La Cina, nel frattempo, ha reagito furiosamente all’ultimatum di Trump e all’offensiva di Microsoft. Oggi un editoriale del quotidiano ufficiale “China Daily” chiarisce che la Repubblica popolare non accetterà “il furto” di una sua azienda tecnologica e si riserva di rispondere “in maniera appropriata” alle pressioni esercitate da Washington. Si tratta, secondo Pechino, di una forma di “prevaricazione”, frutto della politica del “primato americano”, una “visione a somma zero” che non lascia alcuna scelta alla Cina, se non quella di “sottomettersi o ingaggiare una battaglia mortale sul fronte tecnologico”. Secondo il quotidiano, la Cina dispone però di “molteplici risposte possibili”. Secondo Peter Navarro, consigliere per il Commercio della Casa Bianca considerato un “falco” delle politiche anti-cinesi, la rappresaglia di Pechino potrebbe colpire proprio Microsoft, che nel Paese più popoloso al mondo continua ad avere importanti interessi commerciali. “La domanda è: Microsoft si comprometterà? Forse potrebbe cedere i suoi asset cinesi?”, ha domandato Navarro in un’intervista alla “Cnn”. (segue) (Cip)