Cina-Usa: amministratore delegato di ByteDance, Trump vuole "uccidere" TikTok (3)

- Microsoft è entrata in Cina nel 1992, aiutando il governo di Pechino a sviluppare i suoi primi sistemi informatici e installando versioni speciali del sistema operativo Windows in grado di ottemperare alle necessità di controllo delle autorità locali. Attualmente, quella fondato da Bill Gates è l’unica Big Tech occidentale che ha potuto mantenere un’ampia presenza nel mercato cinese, anche attraverso il motore di ricerca Bing e il social network per professionisti LinkedIn. Microsoft gestisce in Cina anche un sistema di servizio cloud in joint-venture con un’azienda cinese e con Xbox ha lanciato la prima console di videogiochi in vendita sul mercato locale. Proprio la relazione di lunga data dell’azienda tecnologica Usa con i vertici del Partito comunista cinese ha portato dunque Navarro a schierarsi contro il possibile affare. “Su quali software lavora l’Esercito di liberazione popolare? Quelli di Microsoft. Quali software usa il Partito comunista cinese per fare tutto ciò che fa? Quelli di Microsoft. Parliamo di una compagnia multinazionale che ha fatto miliardi in Cina e che ha permesso la censura cinese attraverso Bing e Skype. Microsoft è una delle quattro o cinque società tecnologiche statunitensi, con Yahoo, Google, Cisco e altre, che hanno aiutato la Cina a costruire originariamente il suo Great Firewall (la cosiddetta “Grande muraglia” elettronica di Pechino) per sorvegliare, tracciare, monitorare, censurare e arrestare cittadini cinesi. Cosa ancora più importante, uno dei pochi motori di ricerca statunitensi sopravvissuti in Cina è Bing, che è di proprietà di Microsoft. Sappiamo che c’è qualcosa di grosso che bolle in pentola”, ha spiegato Navarro. (segue) (Cip)