Brasile: produzione industriale cresciuta dell'8,9 per cento a giugno (2)

- Secondo dati del ministero dell'Economia, in Brasile sono stati persi poco meno di 1,2 milioni di posti di lavoro nel primo semestre del 2020. Nel semestre sono stati registrati 7,9 milioni licenziamenti e 6,7 milioni nuove assunzioni. Nello stesso periodo del 2019, il saldo era stato positivo grazie alla creazione di 408 mila posti di lavoro, miglior risultato dal 2014. In particolare a giugno 2020 sono stati persi 10 mila posti di lavoro, mentre a maggio erano stati 350 mila. Stando al "World economic outlook" pubblicato a giugno dal Fondo monetario internazionale (Fmi) il Brasile chiuderà il 2020 con una contrazione del Pil del 9,1 per cento. Il rapporto, che prevede un possibile rimbalzo del 3,6 per cento nel 2021, rivede pesantemente al ribasso la stima fatta ad aprile, quando si ipotizzava una contrazione del 5,3 per cento. (segue) (Brb)