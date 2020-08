Francia: Macron, 160 milioni di euro per bonus a servizi di assistenza domiciliare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato che verranno sbloccati 160 milioni di euro per versare un bonus eccezionale ai circa 320 mila lavoratori nei servizi di assistenza domiciliare fino ad ora esclusi da questo beneficio. Secondo quanto spiegato dal capo dello Stato, durante una visita oggi a Tolone, questo stanziamento permetterà ai lavoratori del settore di avere un bonus di mille euro. I lavoratori inclusi in questo bonus sono coloro che aiutano circa 800 mila anziani non autosufficienti e 300 mila persone con handicap in tutta la Francia. Questo bonus, secondo quanto assicurato da Macron, sarà versato "prima di Natale" e permetterà di riconoscere finalmente il ruolo di questi lavoratori durante la crisi sanitaria del Covid-19. (Frp)