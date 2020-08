Iraq: bombardato villaggio nella provincia curda di Sulaimaniyah

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina un aereo ha bombardato il villaggio di Galala, nel nord della provincia di Sulaimaniyah, nella regione autonoma del Kurdistan iracheno, incendiando un’ampia fascia di terreni agricoli. Lo ha dichiarato al portale curdo-iracheno “Rudaw” Kamaran Hassan, sindaco della cittadina di Mawat. L’attacco non ha causato vittime o feriti, ma gli incendi non sono ancora stati domati. Secondo Hassan il bombardamento sarebbe stato compiuto dalla Turchia, già in precedenza responsabile di “una dozzina” di attacchi nella stessa area. La notizia giunge dopo che lo scorso 15 giugno la Turchia ha lanciato l’operazione aerea “Artiglio d’aquila” contro il Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk) nel nord dell’Iraq. Dall’inizio dell’operazione, fino ad ora concentratasi soprattutto ma non esclusivamente nel distretto di Zakho della provincia di Duhok, sette civili hanno perso la vita e molti villaggi sono stati abbandonati dai residenti, per timore di bombardamenti. (Res)