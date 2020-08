Latina: scooter contro auto a Gaeta, denunciati centauro e automobilista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tampona un'auto con uno scooter e il motociclo prende fuoco. È accaduto ieri a Gaeta quando l'auto guidata da un 18enne è stata tamponata dal motociclo guidato da un 33enne. Dopo l'impatto, a causa di una fuoriuscita di carburante lo scooter è stato avvolto dalle fiamme. L'automobilista, senza prestare soccorso al 33ennne chiaramente ferito, si è allontanato dal luogo dell'incidente. I carabinieri di Gaeta intervenuti, hanno facilitato le operazioni di soccorso dell'uomo da parte degli operatori del 118 che lo hanno trasportato in ospedale a Formia dove i medici gli hanno riscontrato una contusione polmonare. Inoltre dagli esami è risultato positivo all'alcool test e, per questo, è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. Poco dopo è stato rintracciato anche il 18enne che è stato denunciato per omissione di soccorso. (Rer)