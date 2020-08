Speciale scuola: Rocca (Fd'I Municipio Roma XI), per istituto Mazzacurati a settembre nessuna apertura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' di questa mattina la nota del Dirigente scolastico dell'Istituto comprensivo statale "Fratelli Cervi", dal quale dipende anche il plesso di Via Mazzacurati 90, con la quale si informano i genitori che, nonostante gli sforzi compiuti dalla direzione, quasi sicuramente la scuola non potrà aprire a settembre". Lo dichiara, in una nota, Federico Rocca coordinatore di Fratelli d'Italia del Municipio XI. "Le ragioni? Molto semplici: il Campidoglio - continua la nota - non ha mantenuto le promesse, nonostante i lavori siano stati ultimati già nel 2018. In un momento così delicato per il sistema scolastico, poter avere un nuovo plesso con 16 aule, 5 ampi locali e 3 locali mensa, sarebbe stato di grandissimo aiuto per gestire meglio gli alunni. Pensiamo all'alleggerimento per le altre sedi presenti in zona, poiché, si sarebbero evitati affollamenti all'entrata e all'uscita dalle scuole, per non parlare del servizio mensa. Nel corso di una commissione capitolina nel marzo scorso, è stato garantito che nell'arco di un mese sarebbe stato eseguito il collaudo, acquistati gli arredi e avviato il secondo stralcio dei lavori". (Rer)