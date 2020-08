Speciale scuola: Celli-Baglio, Città metropolitana garantisca uso palestre per praticare sport

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Chiedono che le palestre scolastiche, da settembre nelle scuole e negli istituti superiori della Città Metropolitana, non vengano utilizzate per la didattica. "E' quanto abbiamo ribadito oggi nel corso della commissione congiunta Scuola e Sport della Città Metropolitana di Roma Capitale, convocata sul tema". Lo dichiarano in una nota le presidenti della commissione Sport, Svetlana Celli, e della commissione Scuola, Valeria Baglio, della Città Metropolitana di Roma Capitale. "Vogliamo che le palestre e gli altri spazi restino destinati alle attività sportive degli studenti e in questa direzione si sono espressi anche la vicesindaca Zotta e i tecnici responsabili, presenti in Commissione. Ora - continuano Baglio e Celli - però sollecitiamo una presa di posizione ufficiale dell'Ente che ribadisca questa volontà e che stabilisca anche la sospensione dei canoni per le associazioni che gestiscono i corsi pomeridiani nelle palestre, che quest'anno non hanno potuto operare per diversi mesi". (Com)