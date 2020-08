Speciale scuola: Mibact, Trione nuovo presidente della Scuola dei beni e delle attività culturali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini, ha nominato Vincenzo Trione alla presidenza della "Scuola dei beni e delle attività culturali" a decorrere dal primo Settembre 2020 per la durata di 4 anni. Lo riferisce un comunicato stampa. "La scuola nasce con la missione di formare e valorizzare le tante professionalità della tutela e della gestione del patrimonio culturale con un forte orientamento alla dimensione internazionale. Nel ringraziare l'arch. Carla Di Francesco, commissario della scuola nell'ultimo anno, auguro buon lavoro a Vincenzo Trione che, sono sicuro, saprà dare un ulteriore impulso alla scuola e traghettarla verso quella che è la sua finalità originaria ossia diventare uno dei principali strumenti per il reclutamento dei funzionari e dei dirigenti del Mibact e rafforzare la diplomazia culturale come strumento di dialogo con le altre culture", afferma Franceschini. (Rin)