Speciale scuola: Avigliana, 90 mila euro per adeguare alle norme anti Covid la scuola media Defendente Ferrari di Torino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella Giunta del 3 agosto, il Comune di Avigliana (Torino) ha approvato il progetto esecutivo di adeguamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche della scuola media Defendente Ferrari in conseguenza dell'emergenza sanitaria. Si tratta di lavori del valore complessivo di 90mila euro, finanziati per 70mila euro con fondi strutturali europei – Pon (Programma operativo nazionale) "per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento", di cui l'Amministrazione di Avigliana ha ottenuto il massimo importo concedibile, e per 20mila euro attraverso risorse proprie. I lavori saranno realizzati nel periodo estivo, per potere essere ultimati entro la ripartenza del nuovo anno scolastico, il prossimo 14 settembre. "Questo è il risultato della sinergia tra l'assessorato Lavori pubblici e l'assessorato Istruzione – dichiara l'assessore ai Lavori pubblici Andrea Remoto –, che con il coinvolgimento dell'Istituto comprensivo ha permesso di individuare in tempi rapidi gli interventi necessari ai nostri edifici scolastici e consentire quindi la realizzazione dei lavori in tempi utili rispetto all'inizio dell'anno scolastico". (Rpi)