Speciale scuola: Milano, attività per i bambini nei cortili delle case popolari, al via da settimana prossima "Estate Popolare"

- "Abbiamo voluto con queste iniziative - prosegue Galimberti - ristabilire il diritto dei bambini e dei ragazzi alla socialità, con attività diffuse e adeguate alle nuove esigenze di sicurezza. Lo abbiamo fatto collaborando – come ormai è consuetudine a Milano – con i tanti enti che operano sul territorio e che, ancora una volta, si sono fatti trovare pronti e ci hanno aiutato a costruire una rete ampia e a mettere a disposizione oltre 70mila posti". A partire dal 15 giugno, sono state oltre 400 le istanze presentate per comunicare l'avvio di un'attività estiva. A queste si aggiunge l'offerta comunale che quest'anno ha garantito 41 centri dedicati ai ragazzi delle scuole primarie e 68 dedicati ai bambini delle scuole dell'infanzia. Il Comune, inoltre, sostiene, con i fondi della legge 285/97, 21 iniziative del terzo settore per la fascia 6-13, completamente gratuite per le famiglie, per circa 250 posti. Infine, tra il 3 agosto e l'11 settembre, verranno riaperte le case vacanza di proprietà dell'Amministrazione e offerti soggiorni e gite per 600 bambini con i loro genitori, con una particolare attenzione ai ragazzi con disabilità. In totale la capienza potenziale dei centri della città ha superato dunque i 70mila posti. In particolare, sono 82 le opportunità per la fascia 0-3 anni, 243 per i bambini della scuola dell'infanzia (3-6 anni), 301 per la fascia 6-12, 184 per i ragazzi di età compresa tra i 12 e i 17 anni. Per quanto riguarda la tipologia di offerta, in 78 casi si tratta di oratori, in 65 di enti che offrono attività sportive. Sono 90 gli enti che organizzano laboratori culturali e attività di volontariato e 25 i centri di aggregazione giovanile (Cag) e i centri di aggregazione multifunzionale (Cam). (com)