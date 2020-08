Camerun: Unhcr condanna attacco a campo per sfollati nell'Estremo Nord

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr) ha condannato fermamente l'attacco “brutale e ingiustificato” avvenuto domenica scorsa contro un sito che accoglie 800 sfollati interni vicino al villaggio di Nguetchewe, nella regione dell'Estremo Nord del Camerun, nel quale almeno 18 persone sono state uccise e 11 sono rimaste ferite. È quanto afferma l’agenzia Onu in una nota, secondo cui alcuni dei feriti sono stati evacuati all'ospedale del distretto di Mokolo, a un'ora di auto da Nguetchewe, mentre circa 1.500 persone, tra cui gli abitanti terrorizzati della comunità di accoglienza, sono fuggite nella vicina città di Mozogo per mettersi in salvo. L'Unhcr ha avviato una missione di emergenza per valutare la situazione e, di conseguenza, le esigenze sanitarie e di protezione delle persone colpite. Le comunità di quest'area impoverita sono spesso le prime a rispondere alle esigenze di quanti fuggono dall'assenza di sicurezza e dalle violenze crescenti che caratterizzano una zona comprendente le regioni del lago Ciad e del nord-est della Nigeria. A volte tra queste comunità intercorrono stretti legami e le scarse risorse a disposizione sono condivise. In questo contesto di crescente insicurezza, in cui il Paese è parimenti impegnato nella risposta alla pandemia da Covid-19, l'Unhcr prevede la necessità di rafforzare le misure volte ad assicurare protezione comunitaria, alloggi, acqua e servizi igienico-sanitari. (segue) (Res)