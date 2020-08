Camerun: Unhcr condanna attacco a campo per sfollati nell'Estremo Nord (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unhcr, prosegue la nota, rivolge un appello a tutti gli attori coinvolti affinché rispettino il carattere civile e umanitario che distingue i campi di sfollati interni e rispondano prontamente alle urgenti esigenze di persone traumatizzate dalla necessità di fuggire dalle violenze in più occasioni. Questo attacco fa seguito al significativo aumento di episodi di violenza verificatisi nell'Estremo Nord nel mese di luglio, tra i quali saccheggi e rapimenti condotti da Boko Haram e altri gruppi armati attivi nella regione. La regione, stretta tra gli Stati nigeriani di Borno e Adamawa e il bacino del lago Ciad, attualmente accoglie 321.886 sfollati interni e 115 mila rifugiati nigeriani. Questo triste incidente – afferma Unhcr – ricorda anche quanto siano intense e brutali le violenze perpetrate nella più ampia regione del bacino del lago Ciad, che hanno costretto alla fuga oltre 3 milioni di persone: 2,7 sono sfollati interni in Nigeria nordorientale, Camerun, Ciad e Niger, e 292.682 sono rifugiati nigeriani nei Paesi confinanti. A partire da gennaio di quest'anno, il Camerun ha registrato 87 aggressioni perpetrate da Boko Haram lungo la frontiera settentrionale con la Nigeria. Di queste, 22 sono avvenute nel solo distretto settentrionale di Mozogo. Tutti gli attacchi violenti sono costati la vita a 30 mila persone e hanno costretto alla fuga più di altri 3 milioni in Nigeria, Camerun, Niger e Ciad. (Res)