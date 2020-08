India-Cina: Nuova Delhi rivede accordi su Istituti Confucio e collaborazione accademica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell’India rivedrà gli accordi riguardanti le sedi locali dell’Istituto Confucio e la collaborazione tra università indiane e cinesi. Lo riferisce il quotidiano “Hindustan Times”. La revisione è stata decisa in seguito a segnalazioni dei servizi di intelligence su presunti rischi per la sicurezza, nel contesto delle frizioni bilaterali dovute alle questioni dei confini. Saranno l’University Grants Commission, ente regolatore per l’istruzione superiore, e il ministero dell’Istruzione a esaminare gli accordi. Secondo il giornale sono 54 i protocolli d’intesa all’esame tra università. Tra le istituzioni accademiche indiane coinvolte ci sono gli Istituti indiani di tecnologia (Iit) di Kharagpur, Mumbai, Madras, Nuova Delhi, Guwahati, Gandhinagar, Roorkee e Bhubaneswar; gli Istituti nazionali di tecnologia (Nit) di Durgapur, Surathkal e Warangal; l’Istituto indiano di istruzione e ricerca scientifica (IIser) di Calcutta; l’Istituto indiano di scienze (Iisc) di Bangalore; l’Università Jawaharlal Nehru (Jnu) di Nuova Delhi, l’Università del Manipur a Imphal, l’Università centrale del Punjab a Bathinda e la Banaras Hindu University (Bhu) a Varanasi. Ciascuna di queste istituzioni ha stipulato accordi con diverse università cinesi. Inoltre, sarà esaminata la presenza degli Istituti Confucio presso l’Università di Mumbai, l’Istituto di tecnologia di Vellore, la Lovely Professional University (Lpu) di Jalandhar, l’O.P. Jindal Global University di Sonipat, la Scuola di lingua cinese di Calcutta, l’Università Bharathiar di Coimbatore e la K.R. Mangalam University di Gurgaon. (segue) (Inn)