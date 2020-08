India-Cina: Nuova Delhi rivede accordi su Istituti Confucio e collaborazione accademica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere dell’ambasciata cinese in India Ji Rong ha commentato la notizia, auspicando che le autorità competenti indiane esaminino la cooperazione bilaterale in materia di istruzione “in modo obiettivo ed equo”, evitando di “politicizzare” tale cooperazione e “mantenendo un sano e stabile sviluppo degli scambi culturali e interpersonali” tra i due paesi. “Con i crescenti scambi economici, commerciali e culturali tra Cina e India, la richiesta di insegnamento della lingua cinese in India sta crescendo. La cooperazione Cina-India sul Progetto Istituto Confucio viene portata avanti da più di dieci anni”, ricorda un comunicato pubblicato oggi dall’ambasciata. “Tutti gli Istituti Confucio sono stati stabiliti dalle università cinesi e indiane dopo la firma di accordi di cooperazione legalmente vincolanti in conformità con i principi di rispetto reciproco, consultazione amichevole, uguaglianza e mutuo vantaggio e sulla premessa che la parte indiana ha aderito volontariamente e soddisfatto i requisiti per la gestione degli istituti”, prosegue la nota. “La modalità di gestione degli Istituti Confucio è sempre stata ‘la parte straniera gestisce in modo prioritario, la parte cinese assiste ed entrambe le parti raccolgono fondi congiuntamente’. Negli anni gli Istituti Confucio hanno giocato un ruolo importante nella promozione dell’insegnamento della lingua cinese in India e negli scambi interpersonali e culturali Cina-India. Ciò viene generalmente riconosciuto dalla comunità educativa indiana”, si legge a conclusione del comunicato. (segue) (Inn)