India-Cina: Nuova Delhi rivede accordi su Istituti Confucio e collaborazione accademica (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da mesi i rapporti tra India e Cina sono tesi a causa del riaccendersi delle dispute territoriali. Lungo la linea di controllo effettiva (Lac), la zona di confine contesa, ci sono stati diversi contatti fra truppe e il 15 giugno un vero e proprio scontro nella Valle del Galwan, costato la vita a venti militari all’Esercito indiano, mentre Pechino non ha mai ammesso ufficialmente delle perdite. Sono seguiti diversi colloquio di livello militare e diplomatico, con l’impegno a disimpegnare i punti di frizione, ma la situazione non si è ancora normalizzata. Il governo indiano ha preso provvedimenti di ritorsione, il più significativo dei quali, il 29 giugno, è stato il blocco, attribuito a motivi di sicurezza, di 59 applicazioni di telefonia mobile e internet, per la maggior parte riconducibili a compagnie di proprietà cinese. (Inn)