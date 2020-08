Coronavirus: Nas in 17 Rsa in provincia di Como, sequestrate 363 cartelle di pazienti deceduti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Carabinieri del Nas di Milano, al termine di accertamenti presso 17 residenze sanitarie assistenziali e un ospedale della Provincia di Como, ha sequestrato ben 363 cartelle cliniche di pazienti deceduti nei mesi drammatici della pandemia, chiedendo altresì riscontro dei protocolli di prevenzione e delle procedure applicati. È quanto viene comunicato in una sezione del sito del ministero della Salute. L’indagine è stata avviata dalla Procura di Como in seguito alla ricezione di 26 esposti da parte di familiari delle vittime e del personale sanitario. L’ipotesi di reato, a carico di ignoti, consiste in omicidio ed epidemia colpose ed è compito ora dei magistrati scoprire le varie responsabilità, nonché la verità sulla gestione delle strutture. (com)