Imprese: Intesa Sanpaolo, confermata liquidità robusta e leverage contenuto

- Le scelte strategiche perseguite hanno permesso a Intesa Sanpaolo di confermarsi come uno dei gruppi bancari più solidi a livello internazionale, i cui punti di forza, oltre a quanto precedentemente detto in merito alla qualità dei crediti e al livello dei coefficienti patrimoniali, sono costituiti da una robusta liquidità e da un leverage contenuto. È quanto ribadito nella relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2020 approvata oggi dal consiglio di amministrazione. Con riferimento alla liquidità, prosegue la nota, Intesa Sanpaolo si caratterizza per un’elevata liquidità prontamente disponibile, pari a 127 miliardi di euro alla fine del mese di giugno. A questa si accompagna un elevato ammontare di attività liquide (esclusi gli attivi stanziabili ricevuti a collaterale e gli attivi stanziabili dati a collaterale), pari a 221 miliardi di euro a fine giugno 2020, e operazioni di finanziamento con la Banca centrale europea per ottimizzare il costo del funding e sostenere gli investimenti delle aziende clienti pari al 30 giugno 2020 a circa 70,9 miliardi di euro. La banca, si legge nel documento, gode poi di fonti di raccolta stabili e ben diversificate, con raccolta diretta da clientela costituita per l’ 81 per cento dalla componente retail. Il leverage ratio al 30 giugno 2020 si è attestato al 6,6 per cento, applicando i criteri transitori in vigore per il 2020, e a 6,3 punti percentuali applicando i criteri a regime. (Com)