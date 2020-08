Tunisia: Partito costituzionalisti liberi rifiuta consultazioni con premier incaricato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito dei costituzionalisti liberi (Pdl) ha rifiutato l’invito del premier incaricato Hichem Mechichi di partecipare alle consultazioni per la formazione del nuovo governo, chiedendo la rimozione del movimento islamista Ennahda dal futuro esecutivo. In una dichiarazione diffusa ieri sera, il Pdl ha respinto apertamente qualsiasi consultazione che avrebbe coinvolto rappresentanti di Ennahda, definiti genericamente nella nota “l’organizzazione dei Fratelli musulmani”. Il Pdl, formazione tunisina che s’ispira all’ex regime di Zine el Abdine Ben Ali, ha tuttavia indicato che interagirà positivamente con qualsiasi composizione governativa comprendente le varie forze politiche e che escluderà Ennahda. "Fino a quando non vedremo i primi tratti di questo nuovo governo, non saremo in grado di rispondere all'invito. Speriamo ancora che Mechichi prenda la decisione giusta per correggere gli errori commessi in questi anni”, si legge nella nota.(Tut)