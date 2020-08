Imprese: Intesa Sanpaolo, aumentano finanziamenti verso clientela e cala il risparmio gestito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ammontare di risparmio gestito da Intesa Sanpaolo al 30 giugno 2020 è pari a 351 miliardi di euro, in calo del 2,1 per cento rispetto al 31 dicembre 2019 e in aumento di 1,9 punti percentuali rispetto al primo semestre dell’anno scorso. Lo si apprende dalla relazione finanziaria semestrale consolidata approvata oggi dal consiglio di amministrazione. Hanno registrato un incremento anche i finanziamenti verso la clientela, che si sono attestati a 403 miliardi di euro con un rialzo del 2,1 per cento rispetto al 31 dicembre 2019. Il complesso dei crediti deteriorati ammonta, al netto delle rettifiche di valore, a 14,011 miliardi di euro, con un calo di 1,5 punti percentuali rispetto al 31 dicembre dell’anno scorso: in quest’ambito, i crediti in sofferenza scendono a 6,399 miliardi, con un’incidenza sui crediti complessivi pari all’ 1,6 per cento e un grado di copertura a 63,6 punti percentuali. Aumentano poi le attività finanziarie della clientela, pari a 962 miliardi di euro con un incremento dello 0,2 per cento rispetto al 31 dicembre 2019. Nell’ambito delle attività finanziarie della clientela, prosegue la nota, la raccolta diretta bancaria ammonta a 438 miliardi, con una crescita del 2,9 per cento rispetto al 31 dicembre 2019; il complesso di raccolta diretta assicurativa e riserve tecniche è pari a 164 miliardi, in diminuzione di 1,2 punti percentuali rispetto al 31 dicembre scorso; e la raccolta indiretta ammonta a 523 miliardi con un calo del 2,1 per cento. (Com)