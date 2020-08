Servizi: palazzo Chigi, nessuna proroga incarichi ma più rinnovi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ne decreto legge sullo stato di emergenza non è prevista alcuna proroga dei vertici dei servizi segreti ma sono previsti solo più rinnovi degli incarichi. Lo chiarisce una nota della Presidenza del Consiglio in merito a un articolo del “Corriere della sera”. “A differenza di quanto erroneamente sostenuto nell’articolo, la modifica normativa introdotta con il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 non determina in alcun modo un aumento della durata degli incarichi dei direttori del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (Dis), e delle due Agenzie per le informazioni e sicurezza (Aise e Aisi), che rimane quella fissata dalla legge 3 agosto 2007, n. 124, (legge richiamata nello stesso articolo del Corriere), cioè di 4 anni per il primo incarico più un massimo di 4 anni successivi – spiega la nota -. La nuova norma si limita a introdurre la possibilità che vi siano più provvedimenti successivi di rinnovo dell’incarico, anziché uno solo, senza alcuna modifica del limite massimo temporale di permanenza negli incarichi stessi”.(com)