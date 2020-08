Brasile: governo crea unità intelligence per contrasto a "minacce interne alla sicurezza"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Brasile ha disposto la creazione di una nuova struttura all'interno dell'Agenzia di intelligence brasiliana (Abin) con funzioni di pianificazione ed esecuzione di attività di intelligence volte ad "affrontare le minacce alla sicurezza e alla stabilità dello stato e della società" e migliorare "l'attuale produzione di informazioni di intelligence e raccolta strutturata di dati". L'unità si chiama Centro di intelligence nazionale e, secondo quanto riportato nel decreto costitutivo pubblicato in Gazzetta ufficiale, spetta al Nic anche il compito di pianificare ed eseguire attività di "consulenza in favore di altri organi competenti dello stato, in relazione alle politiche di pubblica sicurezza e all'identificazione delle minacce derivanti da attività criminali". (segue) (Brb)