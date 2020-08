Brasile: governo crea unità intelligence per contrasto a "minacce interne alla sicurezza" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'atto è stato firmato dal presidente, Jair Bolsonaro, e dal ministro dell'Ufficio di sicurezza istituzionale (Gsi), Augusto Heleno, cui l'Abin è subordinata. Secondo il decreto, l'obiettivo della nuova struttura è "aumentare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, con condizioni più favorevoli per lo sviluppo stesso dell'Abin". Le misure previste dal decreto entrano in vigore il 17 agosto. Il direttore generale dell'Abin avrà fino a 30 giorni, dopo l'entrata in vigore del decreto, per pubblicare l'elenco dei titolari delle posizioni commissionate della nuova struttura. Secondo il governo la struttura è stata creata senza aumento di spese e sarà composta da funzionari già in servizio presso l'Abin. (Brb)