Imprese: Intesa Sanpaolo, al 30 giugno risultato netto in crescita a 2,566 miliardi

- Il risultato netto consolidato del Gruppo Intesa Sanpaolo al 30 giugno 2020 è pari a 2,566 miliardi di euro, a seguito della contabilizzazione di imposte sul reddito per 874 milioni di euro; oneri di integrazione e incentivazione all’esodo per 50 milioni; oneri derivanti dall’allocazione dei costi di acquisizione per altri 50 milioni; un utile di pertinenza di terzi pari a 42 milioni; e tributi e altri oneri riguardanti il sistema bancario. Lo si apprende dalla relazione finanziaria semestrale consolidata approvata oggi dal consiglio di amministrazione, stando alla quale il risultato netto ha registrato una crescita del 13,2 per cento rispetto al primo semestre 2019. Stando ai dati diffusi, i proventi operativi netti si sono attestati a 9,075 miliardi di euro rimanendo invariati rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, mentre i costi operativi ammontano a 4,403 miliardi registrando un calo di 2,8 punti percentuali rispetto al primo semestre 2019: tale variazione è da imputare alla diminuzione di 2,5, 6,3 e 3,7 punti percentuali che ha interessato rispettivamente le spese del personale e amministrative e gli ammortamenti. Gli altri proventi netti registrano invece un saldo negativo pari a 18 milioni di euro, mentre il risultato corrente lordo si è attestato a 3,859 miliardi di euro con un rialzo del 7,1 per cento. (Com)