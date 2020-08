Tunisia: deputato Blocco democratico denuncia Bhiri (Ennahda) per accuse su ingerenza Emirati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato al blocco democratico tunisino Mounira Ayari ha presentato una denuncia al Tribunale di primo grado di Tunisi in relazione alle dichiarazioni del capo del blocco parlamentare del movimento islamico Ennahda Noureddine Bhiri. Lo scorso 28 luglio, due giorni prima della del voto della mozione di sfiducia del presidente del parlamento Rachid Ghannouchi, Bhiri ha dichiarato che alcuni deputati hanno esercitato pressioni per convincerli a ritirare la fiducia al presidente del parlamento e leader di Ennahda Ghannouchi e che queste pressioni sarebbero state finanziate dal denaro degli Emirati Arabi Uniti che mira a deporre Ghannouchi. Sulla sua pagina Facebook, Ayari ha confermato di aver chiesto al pubblico ministero di aprire un'indagine giudiziaria su tali dichiarazioni. Nel caso in cui fosse verificata l'infondatezza di tali dichiarazioni, Bhiri sarebbe accusato di alto tradimento, come previsto dall'articolo 60 del Codice penale. (Tut)