Bielorussia: presidente Lukashenko, la Russia rimane il nostro alleato principale

- La Russia è sempre stato e rimarrà l'alleato principale della Bielorussia, a prescindere da chi prende il potere nei due paesi. Lo ha dichiarato il presidente bielorusso Alexander Lukashenko, nel suo appello alla nazione in vista del voto del 9 agosto nel quale cerca di ottenere il sesto mandato come capo dello Stato. "La Russia ha paura di perderci in quanto non ha alleati così vicini eccetto noi", ha dichiarato Lukashenko osservando che "l'Occidente ha dimostrato un interesse crescente verso di noi". Il presidente bielorusso ha detto che accetterà ogni risultato che emergerà dal voto del 9 agosto. "Solo non tradire, il tradimento non viene perdonato nemmeno in paradiso", ha affermato Lukashenko. In riferimento ai candidati dell'opposizione, il presidente uscente ha detto che se non si è capaci o pronti per fare qualcosa allora bisognerebbe fare un passo indietro: "Lasciateci salvare il paese".(Rum)