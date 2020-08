Imprese: Intesa Sanpaolo, al 30 giugno commissioni nette e interessi in calo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le commissioni nette del Gruppo Intesa Sanpaolo al 30 giugno 2020 sono pari a 3,588 miliardi di euro, con un calo del 6,3 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Stando alla relazione finanziaria semestrale consolidata approvata oggi dal consiglio di amministrazione, nel conto economico sono stati registrati interessi netti pari a 3,497 miliardi di euro, in calo dello 0,6 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. In aumento anche il risultato dell’attività assicurativa, attestatosi a 736 milioni di euro rispetto ai 627 del primo semestre 2019, e il risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value, che ha toccato i 1,257 miliardi di euro rispetto ai 1,092 del primo semestre 2019. Conseguentemente, prosegue la nota, il risultato della gestione operativa ammonta a 4,672 miliardi con una crescita del 2,8 per cento rispetto all’anno precedente, con un cost/income ratio in calo e pari al 48,5 pe cento. In forte aumento anche le rettifiche di valore nette su crediti, pari a 1,801 miliardi a fronte dell’impatto della pandemia di Covid-19. (Com)