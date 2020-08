Lazio: Giannini (Lega), da Regione ennesimo finanziamento a immigrati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mentre migliaia di disoccupati e imprese sono in attesa delle misure di sostegno che tardano ad arrivare, la Regione Lazio prevede una corsia preferenziale per aiutare gli immigrati". È quanto dichiara Daniele Giannini, consigliere regionale della Lega in una nota. "Una delibera di Giunta che verrà approvata nella seduta odierna prevede - continua il consigliere - l'approvazione di un protocollo d'intesa tra Regione e Forum del terzo settore per la realizzazione di iniziative nel settore delle politiche sociali per un importo pari a 40mila euro. Tra gli obiettivi da raggiungere vi è quello legato all'attuazione dei nuovi modelli di accoglienza che rientrano nell'evocativo quanto sciagurato progetto 'P.orte A.perte'. Anziché contrastare l'invasione chiudendo i porti a ondate di immigrati che rischiano di rappresentare una bomba epidemiologica per i nostri territori, Zingaretti - conclude Giannini - sobilla la maggioranza parlamentare per abrogare i decreti Salvini, approvare lo ius soli e spalancare le porte ai clandestini". (Com)