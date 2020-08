Trasporti: Pellecchia (Fit-Cisl), bene ammortizzatori per lavoratori Air Italy, ora progetto industriale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Accogliamo positivamente l'annuncio della ministra del Lavoro Catalfo sulla cassa integrazione per le lavoratrici e i lavoratori di Air Italy: era la priorità per il sindacato e per le lavoratrici e i lavoratori. Ora bisogna pensare al futuro lavorativo e anche le Regioni devono fare la loro parte". Lo dichiara in una nota Salvatore Pellecchia, Segretario generale della Fit-Cisl, dopo l'incontro odierno con la Ministra Catalfo e la sottosegretaria Puglisi per la crisi di Air Italy. "I mesi di cassa integrazione previsti sono 10 – prosegue Pellecchia – ora quindi abbiamo un po' di tempo per avviare un percorso negoziale finalizzato a costruire un progetto industriale che veda al tavolo i tre ministeri, i sindacati, i commissari dell'azienda e anche le due Regioni interessate, ovvero la Sardegna e la Lombardia. Questo perché da una parte i 1.500 lavoratori di Air Italy 550 sono basati a Olbia e 950 a Milano e dall'altra perché un vettore aereo può dare un contributo importante al rilancio dell'economia sarda e lombarda in vista del post Covid-19". (Com)