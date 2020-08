Imprese: Messina (Intesa Sanpaolo), confermata capacità di raggiungere obiettivi e rispettare impegni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un periodo di eccezionale complessità segnato dalle conseguenze della pandemia, Intesa Sanpaolo ha confermato la capacità di raggiungere gli obiettivi e rispettare gli impegni: al team di top manager e alle nostre persone va il mio personale ringraziamento per come hanno saputo sostenere famiglie e imprese con misure eccezionali nell’erogazione del credito, per la continua attenzione rivolta alla gestione del risparmio della nostra clientela e per i risultati ottenuti, straordinariamente positivi. Così l’amministratore delegato di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, commentando la relazione finanziaria semestrale consolidata approvata oggi dal consiglio di amministrazione. “Nei primi sei mesi dell’anno, a fronte di un contesto molto impegnativo, abbiamo conseguito il miglior utile netto del primo semestre dal 2008, pari a 2,6 miliardi di euro: ciò significa aver già realizzato l'86 per cento dell'obiettivo minimo di utile netto di tre miliardi, previsto per quest'anno”, ha detto, sottolineando che il risultato netto del primo semestre 2020 mostra un aumento del 39 per cento rispetto ai primi sei mesi del 2019, escludendo i 900 milioni di euro di accantonamenti relativi ai possibili impatti futuri del Covid-19. “I ricavi mostrano una notevole resilienza, con una crescita dell’attività assicurativa, mentre le commissioni, penalizzate dal forte rallentamento delle attività economiche e dalla volatilità del mercato, a giugno segnano una ripresa: l’aumento delle masse di risparmio in gestione accelera nel secondo trimestre e continua il calo dei costi con il nostro livello di efficienza operativa che è tra più elevati a livello europeo”, ha continuato, aggiungendo che la banca ha ulteriormente rafforzato il bilancio “migliorando i coefficienti patrimoniali, già estremamente solidi, e riducendo lo stock dei crediti deteriorati al livello più basso dal 2008, con un calo di circa 6 miliardi di euro negli ultimi dodici mesi”. Il flusso di nuovi crediti deteriorati, ha aggiunto, è al livello più basso mai registrato nei primi sei mesi dell’anno, e “possiamo pertanto affermare di essere ben posizionati per continuare ad assicurare una redditività ai vertici del settore in Europa, mantenendo una elevata patrimonializzazione”. (Com)