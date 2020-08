Kosovo: Tomas Szunyog nuovo rappresentante speciale dell'Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dell'Unione europea ha nominato l'ambasciatore Tomas Szunyog come nuovo rappresentante speciale per il Kosovo. Il suo incarico inizierà ufficialmente il primo settembre, quando prenderà il posto del rappresentante uscente dell'Ue a Pristina, Natalya Apostolova, in carica dal 2016. Lo riferisce una nota stampa del Consiglio dell'Ue, che ribadisce il ruolo cruciale del rappresentante speciale in Kosovo per promuovere un paese stabile, democratico e multietnico. Il compito del rappresentante speciale dell'Ue è anche quello di promuove un Kosovo votato allo Stato di diritto e alla protezione delle minoranze e del patrimonio culturale e religioso. L'Ue sostiene inoltre la prospettiva europea del Kosovo in linea con l'accordo di stabilizzazione e associazione. Szunyong, già ambasciatore della Repubblica Ceca in Bosnia Erzegovina, sostituisce dopo quattro anni la bulgara Apostolova. (Kop)