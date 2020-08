India: coronavirus, oltre 50 mila nuovi casi per il sesto giorno consecutivo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il paese è stato in lockdown dal 25 marzo al 31 maggio, con varie proroghe e progressivi allentamenti delle misure restrittive. Nelle ultime linee guida del ministero dell’Interno il blocco delle attività e dei movimenti non essenziali è stato confermato fino al 31 luglio nelle zone di contenimento, di competenza dei singoli Stati e Territori e in accordo con le direttive nazionali. Il Maharashtra e il Tamil Nadu lo hanno prorogato fino al 31 agosto; il Bengala Occidentale e l’Uttar Pradesh fino alla stessa data nelle zone di contenimento. Il Bihar ha disposto un lockdown su tutto il territorio dal 16 luglio al 16 agosto. L’Assam ha bloccato i movimenti interdistrettuali dal 22 luglio a nuovo ordine. Il Jammu e Kashmir ha ripristinato un lockdown parziale. Il Madhya Pradesh ha optato per un lockdown domenicale. Altre amministrazioni, come quelle dell’Uttarakhand, del Meghalaya e delle isole Andamane e Nicobare, hanno adottato l’opzione di blocchi limitati al fine settimana. (segue) (Inn)