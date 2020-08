Viabilità: da 8 a 12 agosto chiuso svincolo tangenziale Ovest-A7 per Milano viale Liguria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per lavori di ammodernamento dei dispositivi sicurvia e impianto di illuminazione, sulla A50-tangenziale Ovest di Milano, dalle ore 6 di sabato 8 agosto alle ore 22 di mercoledì 12 agosto 2020, rimarrà chiuso al traffico in modo permanente il ramo di svincolo dell'Interconnessione A50/A7 in uscita per MI-viale Liguria da carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l'indirizzamento del traffico allo svincolo S.S. 35 MI-Ticinese/Rozzano per la successiva uscita da carreggiata nord. Contestualmente rimarrà chiuso al traffico il ramo di svincolo dell' Interconnessione A50/A7 in entrata da MI-viale Liguria per carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in carreggiata nord allo svincolo S.S. 494 MI-Lorenteggio/Vigevano, per la successiva entrata per carreggiata sud. (com)