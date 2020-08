I fatti del giorno - Africa sub-sahariana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tanzania: presidenziali, Tundu Lissu candidato del partito di opposizione Chadema - L’esponente dell'opposizione tanzaniana Tundu Lissu, tornato in Tanzania dopo diversi anni di esilio in Belgio, è stato designato candidato ufficiale del partito Chadema alle elezioni generali del prossimo 28 ottobre. La nomina, come riferisce la stampa tanzaniana, è stata approvata con 405 voti su 442 espressi dai membri del Consiglio nazionale del partito, mentre il suo principale sfidante, l'ex ministro del Turismo Lazaro Nyalandu, ha ottenuto 36 voti. Lissu era fuggito dal paese per un breve periodo dopo essere sopravvissuto a un tentativo di omicidio nella capitale Dodoma nel settembre 2017. Ora sfiderà il presidente in carica John Magufuli, che correrà per un secondo mandato, di cui è stato uno dei più duri critici negli ultimi anni. (segue) (Res)