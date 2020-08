I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Zimbabwe: gruppi per i diritti umani denunciano arresto e scomparsa di decine di oppositori - L'esercito e la polizia dello Zimbabwe hanno arrestato decine di esponenti e attivisti dell’opposizione dopo che le proteste antigovernative della settimana scorsa. È quanto denunciato in una nota dallo Zimbabwe Lawyers for Human Rights (Zlhr), associazione di avvocati attivi nella tutela dei diritti umani, secondo cui più di 60 persone sono arrestate in tutto il paese. In precedenza, denuncia l’associazione, decine di membri del Movimento per il cambiamento democratico (Mdc, il principale partito di opposizione dello Zimbabwe) sono stati arrestati o risultano scomparsi, mentre la scorsa settimana l'autore di fama internazionale Tsitsi Dangarembga è stato arrestato per aver preso parte ad una protesta pacifica e ha trascorso una notte in carcere prima di essere rilasciato su cauzione. Inoltre, è la denuncia del Zhlr, nei casi in cui gli agenti di polizia non trovano le persone che intendono arrestare, spesso vandalizzano le loro case e molestano i loro familiari. Già in passato i gruppi per i diritti umani hanno accusato l'amministrazione del presidente Emmerson Mnangagwa di reprimere il dissenso con il pretesto di far rispettare le restrizioni imposte per via del Covid-19. (segue) (Res)