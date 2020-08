I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sudafrica: distrazione di fondi, emesso mandato di comparizione per 12 ex dirigenti di Eskom - L'Unità investigativa speciale (Siu) del Sudafrica, incaricata di indagare sulle irregolarità o le negligenze nell'amministrazione dello Stato, ha emesso un mandato di comparizione giudiziario nei confronti di 12 persone coinvolte in un presunto scandalo di corruzione che ha coinvolto la compagnia di distribuzione dell’energia elettrica Eskom. Il caso, si legge in una nota emessa congiuntamente dal Siu e da Eskom, riguarda il presunto dirottamento di 3,8 miliardi di rand (221 milioni di dollari) da parte di ex dirigenti di Eskom e dalla famiglia Gupta, che gestiva attività di alto profilo nel paese e al centro di una serie di casi di corruzione che hanno travolto l’amministrazione dell’ex presidente Jacob Zuma, poi costretto alle dimissioni nel febbraio 2018. Il caso si riferisce in particolare all'acquisizione, nel 2015, della compagnia Optimum Coal da parte della società Tegeta Exploration and Resources, controllata dai Gupta. In particolare, nel mirino delle autorità è finito il presunto “tentativo concertato per deviare risorse finanziarie da Eskom per avvantaggiare legalmente e illegalmente la famiglia Gupta”. (segue) (Res)