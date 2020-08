I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Infrastrutture: Diga rinascita, al via nuovi colloqui fra ministri dell'Irrigazione - Prendono il via oggi, 4 agosto, i colloqui tra i ministri dell’Irrigazione di Egitto, Etiopia e Sudan per dirimere la controversia in merito al riempimento e al funzionamento della Grande diga della rinascita etiope (Gerd). Lo ha reso noto il ministero dell’Irrigazione del Cairo, secondo quanto riferisce il quotidiano “Youm 7”. I colloqui proseguiranno anche mercoledì, 5 agosto, sotto l’egida dell’Unione africana. I risultati dei colloqui saranno resi noti durante la riunione ministeriale prevista giovedì, 6 agosto. Il ministro dell’Irrigazione egiziano, Mohamed Abdel-Atty, ha sottolineato l’importanza di raggiungere un accordo “win-win” giuridicamente vincolante sul riempimento e sul funzionamento della Gerd. “I colloqui attuali riguarderanno soltanto il riempimento e il funzionamento della Gerd, mentre i progetti futuri saranno discussi in una fase successiva”, ha detto Abdel-Atty oggi dopo un incontro con gli omologhi di Etiopia e Sudan. Nelle scorse settimane l'ufficio del primo ministro Abiy Ahmed ha annunciato il raggiungimento del primo livello di riempimento della diga. “L'attuale situazione delle piogge e del deflusso nella regione ha contribuito a riempire la diga”, ha affermato l'ufficio in una dichiarazione rilasciata dopo l'incontro convocato dal capo di Stato sudafricano e presidente di turno dell'Unione africana, Cyril Ramaphosa. (segue) (Res)