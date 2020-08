I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mali: volo delle Nazioni Unite effettua atterraggio di emergenza a Gao, ferite 11 persone - Un totale di 11 persone sono rimaste ferite dopo che un aereo delle Nazioni Unite ha effettuato un atterraggio di emergenza nell’aeroporto della città di Gao, in Mali. Lo ha reso noto la Missione delle Nazioni Unite in Mali (Minusma) in un comunicato. L'aereo, partito ieri dalla capitale Bamako e a bordo del quale viaggiavano quattro membri del personale Onu e sette membri dell'equipaggio, ha subito gravi danni nell'incidente, su cui è stata avviata un’indagine per stabilire le cause. Fra i feriti c’è anche un cittadino russo, attualmente ricoverato in ospedale dopo aver riportato una frattura a una gamba. È quanto riferisce l’ambasciata russa a Bamako.Agenzia Nova (Res)