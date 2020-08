© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tunisia: Qalb Tounes, nessun problema con premier incaricato Mechichi - Il leader del partito tunisino Qalb Tounes e candidato alla presidenza, Nabil Karoui, ha assicurato che il suo partito "non ha alcun problema" con il premier incaricato Hichem Mechichi. Secondo quanto riporta l’emittente “Mosaique Fm”, Karoui ha sottolineato al termine di un incontro avvenuti ieri sera con Mechici che il suo partito ha “un atteggiamento positivo” nei confronti del premier incaricato e desidera una formazione di un nuovo esecutivo il prima possibile. Karoui ha precisato che nell’incontro con Mechichi non si è discusso l’eventuale programma d’azione del futuro esecutivo. Ieri Mechichi ha iniziato le consultazioni con i blocchi parlamentari e i partiti politici in base alla loro rappresentatività parlamentare. (segue) (Res)