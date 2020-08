I fatti del giorno - Nord Africa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libia: Onu teme catastrofe umanitaria in caso di operazioni per conquistare Sirte - Le Nazioni Unite hanno espresso preoccupazione per una possibile catastrofe umanitaria in Libia se l'escalation e la mobilitazione di gruppi armati intorno alla città di Sirte porteranno a operazioni militari. Parlando ieri ai giornalisti, Farhan Haq, vice-portavoce del segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha riferito all'interno e nei d’intorni della città di Sirte vivono oltre 125 mila persone che rischiano di essere coinvolte in eventuali operazioni militari. Nelle dichiarazioni della stampa, Haq ha inoltre aggiunto che i contagi di coronavirus stanno ancora aumentando in tutta la Libia, con almeno 3.345 persone attualmente positive al virus nel Paese e 83 morti registrati dall’inizio della pandemia. Haq ha inoltre osservato che la a capacità di testare, rintracciare e curare le persone è ancora molto bassa in tutto il paese ed è ancora concentrata a Tripoli e Bengasi. Haq ha indicato che, in risposta alla grave carenza di dispositivi per i test nel sud della Libia, le autorità sanitarie di Tripoli hanno inviato una spedizione di 2.000 tamponi nella città di Sebha. “Le continue interruzioni di elettricità aggravano le già pessime condizioni di vita della popolazione in tutta la Libia colpendo anche le strutture sanitarie che in diversi casi hanno dovuto sospendere temporaneamente le operazioni”, ha dichiarato Haq. (segue) (Res)