- Libia: divampa incendio all’interno dell’aeroporto di Misurata - Un vasto incendio è divampato nel terminal partenze dell’aeroporto di Misurata, “città-Stato" situata 180 chilometri a est di Tripoli, la capitale della Libia. Secondo quanto riferito da fonti locali, le autorità non hanno ancora comunicato l’entità dell’incendio e le circostanze dell’incidente. I media legati all’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna), comandato dal generale Khalifa Haftar, hanno pubblicato diverse speculazioni in merito all’incidente, sostenendo che l’incendio sarebbe stato provocato dall’esplosione di un ordigno piazzato nella hall dell’aeroporto per impedire l’arrivo di mercenari siriani dalla Turchia. Un’altra speculazione, sempre appoggiata dai media pro-Haftar, sostiene che l’incendio sarebbe stato appiccato da alcuni residenti di Misurata per impedire l’arrivo di persone dall’estero a fronte dell’aumento di contagi da coronavirus registrati nella città che oggi ha dichiarato lo stato di emergenza. (Res)