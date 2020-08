© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Croazia: operazione Tempesta, presidente Milanovic conferisce medaglie ai veterani - Si terrà questa sera a Knin, in Croazia, la commemorazione dell'operazione Tempesta condotta dalle forze croate nella Krajina serba il 4 agosto 1995. Secondo quanto riporta la stampa locale, contestualmente verrà celebrata la Giornata della vittoria e della patria e la Giornata dei veterani croati. Il presidente della Repubblica di Croazia, Zoran Milanovic, conferirà questa sera presso la fortezza di Knin le onorificenze ai generali in pensione dell'esercito per "l'eccezionale contributo alla creazione della strategia di guerra e della dottrina militare". Il premier croato, Andrej Plenkovic, ha deposto una corona di fiori presso il cimitero della città di Mirogoj per ricordare i caduti in battaglia. (segue) (Res)