- Spagna: Uniti per la Catalogna e Compromis chiedono a governo di riferire su "fuga" di Juan Carlos - Il partito indipendentista Uniti per la Catalogna (Junts per Catalunya) ha chiesto al premier spagnolo, Pedro Sanchez, di riferire urgentemente al Congresso dei deputati, in merito alla decisione annunciata ieri dall'ex monarca Juan Carlos di abbandonare il paese, ritenuta a tutti gli effetti una "fuga". Mentre il senatore Carles Mulet di Compromis, coalizione politica della Comunità di Valencia che raggruppa diversi partiti progressisti, ha presentato una interrogazione all'esecutivo per conoscere la presunta partecipazione del primo vicepresidente, Carmen Calvo, in quella che anche Compromis ritiene una "fuga" da parte del re emerito. (Res)