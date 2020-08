I fatti del giorno - Medio Oriente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Turchia: ministro Difesa risponde a critiche diplomazia Bahrein su ruolo Emirati in Libia - Il ministro della Difesa turco, Hulusi Akar, ha reagito alle critiche del ministero degli Esteri del Bahrein, sull’intervista rilasciata dallo stesso Akar all’emittente qatariota “Al Jazeera” lo scorso 31 luglio. Lo riporta oggi l’agenzia turca “Anadolu”. La diplomazia di Manama ha considerato le dichiarazioni di Akar "una provocazione inaccettabile che contraddice le norme diplomatiche e una minaccia riprovevole a un paese arabo fraterno (gli Emirati), noto per il suo ruolo costruttivo nella comunità internazionale". "Il ministero degli Affari esteri afferma la solidarietà del Regno del Bahrein verso gli Emirati Arabi Uniti per quanto riguarda gli interventi turchi negli affari interni dei paesi arabi, contraddicendo i principi della Carta delle Nazioni unite e dell'Organizzazione per la cooperazione islamica, rappresentando una minaccia per la sicurezza nazionale araba e la pace regionale", ha chiarito il ministero degli Esteri bahrenita. (segue) (Res)