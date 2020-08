© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libano: coronavirus, possibile nuova estensione della serrata - Il governo libanese potrebbe estendere per altri 15 giorni le misure restrittive attualmente in vigore per contenere la diffusione del coronavirus. Lo ha dichiarato il ministro della Salute libanese, Hamad Hassan, secondo il sito di informazione “Naharnet”. Inoltre, a causa del mancato rispetto delle misure attualmente in vigore, Hassan ha suggerito di restringere il numero di arrivi consentiti all’aeroporto internazionale di Beirut. Le misure restrittive attuali resteranno in vigore fino al 10 agosto. Secondo gli ultimi dati diffusi lunedì pomeriggio dal ministero della Salute, in Libano ci sono stati 177 nuovi casi di contagio e tre nuovi decessi. Il numero totale dei contagi è 5.062. (segue) (Res)